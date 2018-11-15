В Госдуме не нашли нарушений после попытки депутата потрогать за ухо коллегу

В Госдуме не нашли нарушений регламента работы после попытки депутата потрогать за ухо своего коллегу, члена фракции «Единая Россия» Олега Быкова.

«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел <...> здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике», — заявил замглавы комитета по регламенту Михаил Романов.

Согласно схеме рассадки депутатов Госдумы рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров. Он присутствовал на пленарном заседании на своем месте, но не в курсе произошедшего, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ депутат решил засунуть палец в ухо своему коллеге, члену фракции «Единая Россия» Олегу Быкову. Кто именно протянул палец к его уху на записи не видно.