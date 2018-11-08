Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлят на 2 месяца

Срок следствия по «делу Мамаева и Кокорина», который истекает 8 декабря, будет в ближайшее время продлен на два месяца — до 8 февраля 2019 года.



В настоящее время в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим — водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Экспертизы должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от действий Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает «Росбалт» со ссылкой на источник агентства в правоохранительных органах.

По словам Мамаева, он также получил травмы во время драки с Соловчуком. Но экспертиза Мамаеву пока не назначена. Также, по словам собеседника агентства, ГСУ получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошел 8 октября. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.