Эксперт о заморозке цен на бензин: «Может возникнуть дефицит топлива»

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин прокомментировал «Реальному времени», как может сказаться недавнее решение правительства РФ заморозить цены на бензин. По его мнению, такое решение может привести к дефициту топлива.

«С 1 января идет повышение НДС, акцизов, которое продолжится в июле. 40% АЗС принадлежат у нас небольшим структурам, которые покупают топливо у крупных компаний. Последние будут решать свои потери за счет небольших организаций, которые покупают у них топливо. В результате может возникнуть дефицит топлива, черный рынок, могут начать работу примитивные заводы — все это последствия принятого решения. Как лучше — не хотели, хотели содрать побольше, а нефтяные компании — одни из главных налогоплательщиков», — считает Крутихин.

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