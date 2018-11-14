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Промышленность

Эксперт о заморозке цен на бензин: «Может возникнуть дефицит топлива»

17:34, 14.11.2018
Эксперт о заморозке цен на бензин: «Может возникнуть дефицит топлива»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин прокомментировал «Реальному времени», как может сказаться недавнее решение правительства РФ заморозить цены на бензин. По его мнению, такое решение может привести к дефициту топлива.

«С 1 января идет повышение НДС, акцизов, которое продолжится в июле. 40% АЗС принадлежат у нас небольшим структурам, которые покупают топливо у крупных компаний. Последние будут решать свои потери за счет небольших организаций, которые покупают у них топливо. В результате может возникнуть дефицит топлива, черный рынок, могут начать работу примитивные заводы — все это последствия принятого решения. Как лучше — не хотели, хотели содрать побольше, а нефтяные компании — одни из главных налогоплательщиков», — считает Крутихин.

Подробности читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьНефть Татарстан
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