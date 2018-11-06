Правительство установило жесткие тарифы на бензин в Поволжье
Правительство России установило индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее для каждого субъекта РФ. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года.
Нефтекомпании обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. За отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС, передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября.
Отмечается, что по регионам ИУЦ сильно различаются. Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тыс. рублей за тонну АИ-95), самый дешевый — в Томской области (51,65 тыс. рублей).
Согласно документу, в среднем по Приволжскому федеральному округу на бензин АИ-92 составят 52,42 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 55,63 тыс. рублей за тонну, дизтопливо — 49,87 тыс. рублей.
|
Регион
|
Бензин АИ-92
|
Бензин АИ-95
Дизтопливо
|
Кировская область
|
53 624
|
55 150
51 517
|
Нижегородская область
|
52 475
|
55 780
49 420
|
Оренбургская область
|
52 705
|
57 100
51 433
|
Пензенская область
|
52 692
|
55 887
49 240
|
Пермский край
|
52 950
|
54 400
50 975
|
Башкирия
|
51 855
|
55 033
49 987
|
Республика Марий Эл
|
52 600
|
56 367
50 433
|
Мордовия
|
51 786
|
56 060
50 336
|
Татарстан
|
52 003
|
54 873
49 254
|
Самарская область
|
51 962
|
55 260
48 384
|
Саратовская область
|
52 700
|
56 260
48 806
|
Удмуртия
|
52 300
|
55 807
50 131
|
Ульяновская область
|
51 908
|
54 980
48 288
|
Чувашия
|
52 273
|
55 807
49 987
Напомним, в конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Эксперты считают, что, несмотря на это, бензин для потребителей подорожает.ПромышленностьНефть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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