Правительство установило жесткие тарифы на бензин в Поволжье

Правительство России установило индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее для каждого субъекта РФ. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года.

Нефтекомпании обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. За отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС, передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября.

Отмечается, что по регионам ИУЦ сильно различаются. Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тыс. рублей за тонну АИ-95), самый дешевый — в Томской области (51,65 тыс. рублей).

Согласно документу, в среднем по Приволжскому федеральному округу на бензин АИ-92 составят 52,42 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 55,63 тыс. рублей за тонну, дизтопливо — 49,87 тыс. рублей.

Регион Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Дизтопливо Кировская область 53 624 55 150 51 517 Нижегородская область 52 475 55 780 49 420 Оренбургская область 52 705 57 100 51 433 Пензенская область 52 692 55 887 49 240 Пермский край 52 950 54 400 50 975 Башкирия 51 855 55 033 49 987 Республика Марий Эл 52 600 56 367 50 433 Мордовия 51 786 56 060 50 336 Татарстан 52 003 54 873 49 254 Самарская область 51 962 55 260 48 384 Саратовская область 52 700 56 260 48 806 Удмуртия 52 300 55 807 50 131 Ульяновская область 51 908 54 980 48 288 Чувашия 52 273 55 807 49 987

Напомним, в конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Эксперты считают, что, несмотря на это, бензин для потребителей подорожает.