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Промышленность

Правительство установило жесткие тарифы на бензин в Поволжье

22:01, 06.11.2018
Правительство установило жесткие тарифы на бензин в Поволжье
Фото: ikirov.ru

Правительство России установило индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее для каждого субъекта РФ. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года.

Нефтекомпании обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. За отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС, передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября.

Отмечается, что по регионам ИУЦ сильно различаются. Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тыс. рублей за тонну АИ-95), самый дешевый — в Томской области (51,65 тыс. рублей).

Согласно документу, в среднем по Приволжскому федеральному округу на бензин АИ-92 составят 52,42 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 55,63 тыс. рублей за тонну, дизтопливо — 49,87 тыс. рублей.

Регион

Бензин АИ-92

Бензин АИ-95

Дизтопливо

Кировская область

53 624

55 150

51 517

Нижегородская область

52 475

55 780

49 420

Оренбургская область

52 705

57 100

51 433

Пензенская область

52 692

55 887

49 240

Пермский край

52 950

54 400

50 975

Башкирия

51 855

55 033

49 987

Республика Марий Эл

52 600

56 367

50 433

Мордовия

51 786

56 060

50 336

Татарстан

52 003

54 873

49 254

Самарская область

51 962

55 260

48 384

Саратовская область

52 700

56 260

48 806

Удмуртия

52 300

55 807

50 131

Ульяновская область

51 908

54 980

48 288

Чувашия

52 273

55 807

49 987

Напомним, в конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Эксперты считают, что, несмотря на это, бензин для потребителей подорожает.

ПромышленностьНефть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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