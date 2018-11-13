Власти РФ объяснили, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

В правительстве объяснили, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью.

«Она (нефть — ред.) не подешевела еще до такой степени (это в совокупности действует — стоимость нефти и курс рубля), чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать», — сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, ни в одной отрасли достигнутый уровень цен не снижается. При этом он исключил ситуацию, когда АЗС могут остаться без бензина, пишет «РИА Новости».

Ранее Козак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным объявил о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. По его словам, все нефтяные компании подписали соглашения для стабилизации цен на нефтепродукты.