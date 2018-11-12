Александр Бурмистров: «В бригаде большинства чувствую себя на своем месте»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мыслями о предстоящей домашней серии.

— Как вообще команда готовится к домашней серии, учитывая, что многих «сборников» не было?

— Настроение у всех хорошее. Подготовились к играм. Кто-то залечил свои болячки, кто-то отдохнул. Соскучились по домашней арене, по нашим болельщикам. С нетерпением ждем матча со «Слованом».

— Педана и Юдина с Абросимовым в команде поздравили с удачной командировкой в сборные?

— Ребята как-то по-своему каждый подошли, поздравили. Чего-то особенного не было. Я с ребятами был на связи, поэтому знал обо всех их успехах.

— Матч с ЦСКА будет самым интересным в предстоящей домашней серии?

— ЦСКА — это и есть ЦСКА, будет хорошая игра. Быстрая команда, играет в такой же хоккей, как и мы. Думаю, матч не будет отличаться от прошлого финала Кубка Гагарина.

— Как чувствуешь себя в спецбригаде большинства с Азеведо и Клинкхаммером?



— Нормально, чувствовал себя на своем месте, — бойко отрапортовал форвард.

— А в звене с Зариповым и Азеведо как себя чувствуешь? Уже нащупали взаимодействия?

— Мы только первую тренировку провели вместе. Будет игра, надеюсь, мы проведем матч хорошо и поможем команде выиграть, — пообещал Бурмистров.