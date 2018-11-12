В Уфе погибла молодая активистка фан-сектора «Салавата Юлаева» Ирина Шагалиева

В Уфе в ДТП погибла активистка фан-группы «Салават Юлаев» Ирина Шагалиева.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. На проспекте Октября 23-летний парень за рулем Honda Civic ехал в сторону Черниковки. Он проехал на красный цвет, выехал на встречку и врезался в «Гранту» и «десятку». После чего «Хонда» въехала в столб. Пострадали четыре пассажира «Хонды». Одну из них, 26-летнюю Ирину Шагалиеву, доставили в больницу, где через несколько часов она скончалась. Также в больнице оказался 25-летний пассажир «Гранты».

«Сложно подобрать какие-либо слова, еще совсем недавно она приехала с двойника Нижний Новгород — Нижнекамск, постоянно радовала всех своей улыбкой и красотой, была очень добрым и жизнерадостным человеком. Она активно ездила на выездные игры и шизела на домашках. Была хорошим другом, сестрой, дочерью, фанатом и просто человеком. Ирина, ты навсегда останешься в наших сердцах!» — написали болельщики фан-сектора ХК «Салават Юлаев».