Татарстан и Башкирия конкурируют за крупнейший в Поволжье молокозавод за 15 млрд рублей

ГК «Эконива-АПК Холдинг» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра планирует запустить производство сырого молока в Поволжье. Инвестиции оцениваются в 10-15 млрд рублей.



Главными претендентами на размещение крупнейшего в Поволжье современного молочного комбината стали Бугульма (Татарстан), Белебей (Башкирия) и Оренбург (Оренбургская область).

«Конечно, наши молочные и сыродельные заводы обещают расширить мощности, но когда? Поэтому мы очень надеемся на то, что нам удастся уговорить построить «тысячник» в Татарстане. Это козырная карта Марата Ахметова», — рассказал «Реальному времени» один из заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Предполагается, что проектная мощность переработки молока составит — до 1 тыс. тонн в сутки. Казанский молочный комбинат ижевской группы КОМОС ГРУПП приблизится к этому рубежу после завершения реконструкции к концу 2019-го — началу 2020 года.

Отмечается, что Башкирия предлагает льготы ТОСЭР, а в Татарстан заманивают субсидиями. Подробно о борьбе за молочный комбинат в материале «Реального времени».