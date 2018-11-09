В Челнах разработали арктический снегоход для Минобороны

Группа компаний «Ком» из Набережных Челнов разработала арктический снегоход для нужд Министерства обороны РФ. В разработку новой техники было вложено 250 млн рублей.



К настоящему времени подготовлены два образца снегоходов. Отмечается, что разработка будет представлена на IV Международном кластерном форуме, передает ТАСС со ссылкой на председателя правления машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова.

Кроме арктического снегохода, участникам форума представят плавающую версию.

«У них есть арктический снегоход (будет представлен на форуме) и плавающий, который гостям покажут на предприятии», — добавил предправления.

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