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Уфимец Василевский отбил шайбу головой в матче НХЛ

01:32, 08.11.2018

Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уфимский воспитанник Андрей Василевский отбил головой шайбу во время матча с «Эдмонтон Ойлерз».

Нападающий Тай Рэтти направил шайбу в пустой угол ворот, но Василевский прыгнул за шайбой и отразил удар шлемом. В целом хоккеисту удалось отразить 33 броска из 35.

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что у «Тампа-Бэй Лайтнинг» сменился генменеджер клуба.

СпортХоккей Башкортостан
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