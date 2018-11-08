Уфимец Василевский отбил шайбу головой в матче НХЛ
Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уфимский воспитанник Андрей Василевский отбил головой шайбу во время матча с «Эдмонтон Ойлерз».
Нападающий Тай Рэтти направил шайбу в пустой угол ворот, но Василевский прыгнул за шайбой и отразил удар шлемом. В целом хоккеисту удалось отразить 33 броска из 35.
Матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что у «Тампа-Бэй Лайтнинг» сменился генменеджер клуба.
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