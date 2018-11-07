Новости спорта

13:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Питерские арбитры рассудят «Уфу» и «Рубин» в 14-м туре чемпионата РПЛ

12:31, 07.11.2018
Питерские арбитры рассудят «Уфу» и «Рубин» в 14-м туре чемпионата РПЛ
Фото: premierliga.ru

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 14-го тура Российской Премьер-лиги.

Матч «Уфа» — «Спартак» 11 ноября обслужит судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).

Поединок казанского «Рубина» против чемпиона «Локомотива» 11 ноября рассудит следующая бригада: главный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы). Инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Борис Ларин (Москва).


СпортФутбол БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты