Питерские арбитры рассудят «Уфу» и «Рубин» в 14-м туре чемпионата РПЛ
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 14-го тура Российской Премьер-лиги.
Матч «Уфа» — «Спартак» 11 ноября обслужит судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).
Поединок казанского «Рубина» против чемпиона «Локомотива» 11 ноября рассудит следующая бригада: главный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы). Инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Борис Ларин (Москва).
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