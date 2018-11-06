Четыре «юлаевца» сразились с канадцами в CIBC Canada Russia Series
Молодежная сборная России провела стартовую встречу в рамках ежегодной серии матчей со сборными канадских юниорских лиг — CIBC Canada Russia Series (5—15 ноября, Канада). В канадском Кэмлупсе россияне сыграли с командой WHL (сборная Западной лиги). Этот поединок выиграли канадцы — 2:1.
В игре приняли участие четыре игрока системы ХК «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимской команды. Даниил Тарасов занял место основного вратаря и отразил 21 бросок. Нападающий Павел Шэн набрал 1 (1+0) очко. Защитники Александр Ляхов и Марк Рубинчик результативными действиями не отметились.
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