Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство DOMO на 3 месяца
Арбитражный суд Республики Татарстан продлил срок конкурсного производства ОАО «DOMO» на три месяца
Как следует из сообщения конкурсного управляющего компании в Едином реестре сведений о банкротстве, решение принято накануне, 1 ноября 2018 года.
Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении должника назначено на 5 февраля 2019 года.
Ранее в Казани 50 квартир и 10 парковочных мест, принадлежащих ООО «DOMO», на торгах выкупило ООО «Банковский Долговой Центр» за 266,8 млн рублей.
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