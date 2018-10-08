Новости промышленности

10:33 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Россия планирует начать поставки С-400 в Индию в 2020 году

08:59, 08.10.2018
Россия планирует начать поставки С-400 в Индию в 2020 году
Фото: mil.ru

Поставки российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в Индию запланированы на 2020—2022 годы.

Подписание еще двух контрактов на $3,3 млрд — на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 и 48 вертолетов Ми-17В-1 — было отложено, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Напомним, контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 был подписан 5 октября во время визита президента России Владимира Путина в Дели.

ПромышленностьОПК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты