Россия планирует начать поставки С-400 в Индию в 2020 году

Поставки российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в Индию запланированы на 2020—2022 годы.



Подписание еще двух контрактов на $3,3 млрд — на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 и 48 вертолетов Ми-17В-1 — было отложено, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Напомним, контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 был подписан 5 октября во время визита президента России Владимира Путина в Дели.