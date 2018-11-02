«Роскосмос» удвоит количество пусков ракет в 2019 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщил что в 2019 году количество пусков ракет увеличится в два раза.

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них — тяжелые ракеты», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Глава «Роскосмоса» уточнил, что из десяти тяжелых ракет девять будут «Протонами» и одна — «Ангарой». По его словам, такое количество пусков позволит Центру Хруничева, который производит «Протоны» и «Ангары», начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Ранее СМИ сообщили, что следующий пилотируемый корабль «Союз» отправится с Байконура 3 декабря.

