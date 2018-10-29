В Казани к концу года отремонтируют 90% поликлиник

В Казани к концу года отремонтируют 90% поликлиник и откроют офис педиатров в «Салават купере». Об этом стало известно в ходе утреннего совещания в исполкоме Казани.

По словам руководителя управления здравоохранения Казани Ильнура Халфиева, в настоящее время завершен ремонт в пяти учреждениях здравоохранения из 16 запланированных на этот год. Еще на семи объектах ремонт закончат в середине ноября, а четыре сдадут до конца декабря текущего года.

В декабре в ЖК «Салават купере» откроется офис педиатров и врачей общей практики. Сейчас в помещении ведутся отделочные работы, монтаж систем водоснабжения и отопления.



Аналогичные офисы планируется открыть в ЖК «Солнечный город» по адресам ул. Ахунова, 16а и ул. Баки Урманче, 5.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана выделят на ремонт Межрегионального клинико-диагностического центра 135,9 млн рублей.