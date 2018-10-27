Набсовет «Роскосмоса» утвердил новую структуру госкорпорации
Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новую структуру госкорпорации и состав правления, а также назначил новых заместителей гендиректора.
Первым заместителем гендиректора по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам стал Юрий Урличич, первым заместителем гендиректора по экономике и финансам — Максим Овчинников, говорится в сообщении госкорпорации.
Кроме того, были назначены руководители трех организаций «Роскосмоса». НПО им. Лавочкина возглавил Владимир Колмыков, АО «Корпорация «МИТ» — Сергей Пономарев, АО «РКЦ «Прогресс» — Дмитрий Баранов.
Также набсовет рекомендовал «Роскосмосу» в трехмесячный срок представить на конкурсной основе кандидатов в руководители для двух ФГУП — ЦЭНКИ и ЦНИИмаш.
Ранее стало известно, что сразу несколько руководителей космической отрасли покидают свой пост. По собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК «Энергия», Дмитрий Панов, возглавлявший НПО «Техномаш» с 2012 года, и глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело.ПромышленностьМашиностроение
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