Набсовет «Роскосмоса» утвердил новую структуру госкорпорации

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новую структуру госкорпорации и состав правления, а также назначил новых заместителей гендиректора.

Первым заместителем гендиректора по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам стал Юрий Урличич, первым заместителем гендиректора по экономике и финансам — Максим Овчинников, говорится в сообщении госкорпорации.



Кроме того, были назначены руководители трех организаций «Роскосмоса». НПО им. Лавочкина возглавил Владимир Колмыков, АО «Корпорация «МИТ» — Сергей Пономарев, АО «РКЦ «Прогресс» — Дмитрий Баранов.

Также набсовет рекомендовал «Роскосмосу» в трехмесячный срок представить на конкурсной основе кандидатов в руководители для двух ФГУП — ЦЭНКИ и ЦНИИмаш.

Ранее стало известно, что сразу несколько руководителей космической отрасли покидают свой пост. По собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК «Энергия», Дмитрий Панов, возглавлявший НПО «Техномаш» с 2012 года, и глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело.