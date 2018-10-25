Пляж с подогревом песка за 123 млн рублей в Болгаре оборудует застройщик ЖК «Соловьиная роща»

ООО «Грань» обустроит береговую линию гостиницы «Кул Гали» за 123 млн рублей, включая обогреваемый пляж.

Компания строила ЖК «Соловьиная роща», Болгарскую исламскую академию и «Белую мечеть».

При этом аукцион признан несостоявшимся, так как на участие в нем подала только «Грань».

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе, размещенном на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Болгаре около нового гостиничного комплекса могут сделать пляж с подогревом. Соответствующий тендер стоимостью 123 млн рублей опубликовал Главинвестстрой.

В техзадании указано, что на береговой линии гостиницы будут обогреваемый пляж, волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий.