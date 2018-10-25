Новости недвижимости

19:19 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Пляж с подогревом песка за 123 млн рублей в Болгаре оборудует застройщик ЖК «Соловьиная роща»

18:24, 25.10.2018 1
Пляж с подогревом песка за 123 млн рублей в Болгаре оборудует застройщик ЖК «Соловьиная роща»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ООО «Грань» обустроит береговую линию гостиницы «Кул Гали» за 123 млн рублей, включая обогреваемый пляж.

Компания строила ЖК «Соловьиная роща», Болгарскую исламскую академию и «Белую мечеть».

При этом аукцион признан несостоявшимся, так как на участие в нем подала только «Грань».

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе, размещенном на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Болгаре около нового гостиничного комплекса могут сделать пляж с подогревом. Соответствующий тендер стоимостью 123 млн рублей опубликовал Главинвестстрой.

В техзадании указано, что на береговой линии гостиницы будут обогреваемый пляж, волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий.

Недвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:38
    Что там пляж с подогревом - Волгу надо подозревать до температуры Красного моря.
    Но не переборщить, а то уха получится или суп из отдыхающих.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты