Переход у парка Горького арендовали под ларьки за 11 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов

Казанское ООО «Фестрал» с аукциона выкупило на 10 лет право размещения торговых павильонов в подземном переходе у «Корстона». Компания предложила за право аренды 11 млн рублей.

На право аренды 330 кв. м претендовали всего две фирмы — ООО «Фестрал» и КФХ «Хабибуллин Р.Н.». Отмечается, что торги, проходившие в городском Комитете потребительского рынка, закончились за несколько минут — единственный соперник «Фестрала» не стал перебивать цену.

О том, почему на аукционах по продаже права коммерческой аренды площадей в казанских подземных переходах не растут цены, как самые доходные переходы оказались в распоряжении «Метроэлектротранса», — в материале «Реального времени».