Казанская судья Фирсова снова не пришла на заседание по представлению Бастрыкина

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана снова не смогла рассмотреть представление главы Следкома о даче согласия на уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. На этот раз судья не явилась на заседание, сообщив, что находится на больничном.

В итоге заседание было отложено на две недели, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Напомним, 25 сентября ККС РТ уже откладывала рассмотрение представления Александра Бастрыкина в связи с неявкой Фирсовой, занятой по основному месту работы.

Представление главы Следкома поступило в квалифколлегию повторно. Ранее ККС РТ отказала руководителю Следкома в даче согласия на возбуждение дела по признакам посредничества во взяточничестве в отношении Фирсовой. Позже этот отказ был признан незаконным на уровне верховных судов Татарстана и России, а представление вернулось в Казань.