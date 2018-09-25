Сегодня в Казани решат судьбу судьи Фирсовой

Сегодня в Казани повторно рассмотрят представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ново-Савиновского райсуда города Казани Марины Фирсовой.

Ранее Квалифколлегия судей Татарстана защитила судью, в действиях которой подчиненные Бастрыкина усматривали признаки посредничества во взятке. Однако позже отказ главе Следкома РФ был признан незаконным на уровне регионального, а в августе и Верховного суда РФ.

В результате представление главного следователя РФ по судье Фирсовой вернулось на новое рассмотрение Квалификационной коллегии судей Татарстана. Заседание коллегии пройдет сегодня в здании Верховного суда РТ.

За время между рассмотрениями представлений Бастрыкина Марина Фирсова успела лишиться судейской мантии и вернуть ее себе.

Напомним, на прошлой неделе Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на уголовное преследование мировой судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной.

