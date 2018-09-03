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«Медузу» финансирует зарубежная организация, помогавшая Pussy Riot и ЛГБТ-сообществам — СМИ

10:20, 03.09.2018
«Медузу» финансирует зарубежная организация, помогавшая Pussy Riot и ЛГБТ-сообществам — СМИ
Фото: pixabay.com

В результате изучения финансовой отчетности «Медузы» выяснилось, что ее спонсируют две организации с запада. Размер грантов, которые выделялись изданию, не указывается.

Отмечается, что они ранее являлись партнерами Джорджа Сороса. Одна из них также финансировала проект участниц Pussy Riot и российские ЛГБТ-сообщества. Данные опубликовало RT.

По мнению депутатов Госдумы, на основании этих документов «Медуза» может быть признана иностранным агентом. В свою очередь, у независимых аудиторов вызывает сомнения будущее работы компании.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Бутина, задержанная в США, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева.

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