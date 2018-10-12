Герман Титов подал в отставку с поста наставника «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Герман Титов покидает свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт челябинской команды. Накануне «трактористы» во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ разгромно проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» — 0:5.

— Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе.



Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой условиями подготовки хоккеистов.



В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата.



Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске, — сказал на прощание Герман Титов.



