Казанский суд не стал ограничивать срок чтения уголовного дела Роберту Мусину

Приволжский райсуд Казани отказался ограничивать до 16 ноября срок ознакомления с материалами дела Роберту Мусину. Такое решение принято по ходатайству Следкома, передает из суда журналист «Реального времени».

На заседании суда представитель следственной группы сообщил, что экс-глава ТФБ умышленно затягивает чтение материалов дела. Позицию следствия поддержал представитель прокуратуры.

Сам Мусин и его защитник просили отклонить ходатайство. И суд решил, что предлагаемый следствием ритм чтения — 2,5 тома в день — невыполним.