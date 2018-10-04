Контрольную долю в компании Borjomi могут купить Nestle и Coca-Cola

Контрольную долю в компании по производству воды IDS Borjomi International могут купить швейцарский Nestle или американская Coca-Cola.

Переговоры ведут структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана, которым принадлежит 55,8% компании. Эксперт оценил долю примерно в $400-480 млн.

Предполагается, что более вероятным владельцем Borjomi станет Nestle. Как утверждает один из собеседников «Коммерсанта», договоренность о сделке почти достигнута.

Напомним, государственная «РусГидро» планирует продать за 450 млн руб 40% в машиностроительном СП «ВолгаГидро». Сделка может быть закрыта до конца года.