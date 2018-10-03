Президент «Сименс» в России: «Соглашение с ТАИФом расширит кооперацию в области нефтехимии»

Фото: Ксения Жаркова

Новый президент компании «Сименс» в России Александр Либеров на встрече с журналистами в рамках Российской энергетической недели прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве «Сименс» с ОАО «ТАИФ». Он отметил, что Татарстан для компании один из важных регионов, где работа выстраивается на корпоративной основе. Напомним, что «Сименс» реализует проект строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ» на ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в Группу ТАИФ.

«Новый документ — продолжение соглашения, которое было подписано в 2014 году. Оно должно расширить кооперацию в области нефтехимического комплекса, улучшить эффективность технологических цепочек. Соглашение будет касаться проектов по энергоэффективности, цифровых систем контроля. Оно станет основой для дальнейшего углубления расширения сотрудничества с ГК ТАИФ», — заявил Александр Либеров.

Президент компании «Сименс» в России подтвердил корреспонденту «Реального времени» информацию о том, что данный документ — первое соглашение, подписанное им в новой должности. «Я надеюсь, что продолжу так же работать в новой должности, как и мой предшественник Дитрих Меллер, который успешно и плодотворно работал на ней последние 12 лет», — заметил Александр Либеров.

В свою очередь генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов поблагодарил Дитриха Меллера за сотрудничество с Группой компаний ТАИФ. «Соглашение сравнимо с контрактом по созданию новой электростанции, потому что мы перешли на прямые договоры с «Сименс». Мы гарантируем оплату, они — своевременную поставку оборудования и материалов», — заявил Альберт Шигабутдинов.