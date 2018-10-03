Президент «Сименс» в России: «Соглашение с ТАИФом расширит кооперацию в области нефтехимии»
Новый президент компании «Сименс» в России Александр Либеров на встрече с журналистами в рамках Российской энергетической недели прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве «Сименс» с ОАО «ТАИФ». Он отметил, что Татарстан для компании один из важных регионов, где работа выстраивается на корпоративной основе. Напомним, что «Сименс» реализует проект строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ» на ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в Группу ТАИФ.
«Новый документ — продолжение соглашения, которое было подписано в 2014 году. Оно должно расширить кооперацию в области нефтехимического комплекса, улучшить эффективность технологических цепочек. Соглашение будет касаться проектов по энергоэффективности, цифровых систем контроля. Оно станет основой для дальнейшего углубления расширения сотрудничества с ГК ТАИФ», — заявил Александр Либеров.
Президент компании «Сименс» в России подтвердил корреспонденту «Реального времени» информацию о том, что данный документ — первое соглашение, подписанное им в новой должности. «Я надеюсь, что продолжу так же работать в новой должности, как и мой предшественник Дитрих Меллер, который успешно и плодотворно работал на ней последние 12 лет», — заметил Александр Либеров.
В свою очередь генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов поблагодарил Дитриха Меллера за сотрудничество с Группой компаний ТАИФ. «Соглашение сравнимо с контрактом по созданию новой электростанции, потому что мы перешли на прямые договоры с «Сименс». Мы гарантируем оплату, они — своевременную поставку оборудования и материалов», — заявил Альберт Шигабутдинов.
Справка
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2 900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро.
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