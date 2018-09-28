Лидеры баскетбольного клуба «Уфимец» презентовали новую игровую форму

Фото: Светлана Садыкова

Лидеры баскетбольного клуба «Уфимец» презентовали в Уфе игровую форму на сезон 2018/2019.

На новой игровой форме «Уфимца», в которой команда выступит на Кубке России с 1 по 6 октября в Барнауле, размещен туристический бренд республики «Terra Bashkiria», выполненный в ярких цветах национальной одежды башкир. Логотип презентовали в 2018 году с целью повышения узнаваемости Башкортостана.

— Мы ведь прославляем и защищаем цвета не только Уфы, но и всей республики, поэтому для фотосессии в новой форме выбрали именно площадь Салавата Юлаева, главное место в списке любого гостя столицы, — говорит генеральный директор клуба Сергей Медведев. — Талисманом нашего клуба, например, является башкирская пчела, а в новом сезоне мы также планируем активнее интегрироваться в городские и республиканские события и создавать свои, связанные с историей Уфы и Башкортостана.

