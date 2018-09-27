Правительство Татарстана назначило трех замминистра и трех зампредов комитетов

В Татарстане назначили трех новых заместителей министров и трех новых заместителей председателей республиканских комитетов. Кадровые назначения произведены в соответствии с постановлением кабмина РТ.

Так, Алсу Асадуллина назначена заместителем министра образования и науки РТ, а Юлия Адгамова и Дамир Натфуллин стали замминистра культуры РТ, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источники.



Алексей Тарабукин назначен зампредседателя Государственного комитета РТ по архивному делу. Светлана Персова и Альберт Саляхов стали заместителями председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Накануне президент России Владимир Путин уволил трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.