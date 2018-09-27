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Правительство Татарстана назначило трех замминистра и трех зампредов комитетов

16:44, 27.09.2018

В Татарстане назначили трех новых заместителей министров и трех новых заместителей председателей республиканских комитетов. Кадровые назначения произведены в соответствии с постановлением кабмина РТ.

Так, Алсу Асадуллина назначена заместителем министра образования и науки РТ, а Юлия Адгамова и Дамир Натфуллин стали замминистра культуры РТ, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Алексей Тарабукин назначен зампредседателя Государственного комитета РТ по архивному делу. Светлана Персова и Альберт Саляхов стали заместителями председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Накануне президент России Владимир Путин уволил трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

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