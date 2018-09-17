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Из Казани могут открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену

19:19, 17.09.2018
Из Казани могут открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Летом 2019 года из Казани могут запустить прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену.

Это обсуждалось на встрече главы Минтранса РТ Ленара Сафина со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Россией и СНГ Рональдом Шульцем. В переговорах также приняли участие руководители Международного аэропорта «Казань».

По словам Сафина, министерство готово оказать поддержку Lufthansa при организации прямых рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что из Казани в Тбилиси открывается новый авиарейс.

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