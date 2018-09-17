Из Казани могут открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
Летом 2019 года из Казани могут запустить прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену.
Это обсуждалось на встрече главы Минтранса РТ Ленара Сафина со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Россией и СНГ Рональдом Шульцем. В переговорах также приняли участие руководители Международного аэропорта «Казань».
По словам Сафина, министерство готово оказать поддержку Lufthansa при организации прямых рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.
Ранее сообщалось, что из Казани в Тбилиси открывается новый авиарейс.БизнесТранспорт
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