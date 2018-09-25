Новости недвижимости

08:07 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

«Унистрой» выкупил у компании-банкрота восемь земельных участков в Татарстане за 410,2 млн рублей

07:00, 25.09.2018

ООО Специализированный застройщик «СК «Унистройдом» приобрел на торгах восемь земельных участков общей стоимостью 410,2 млн рублей. Имущество ранее принадлежало ООО «Лидер Плюс», которое признали банкротом.

Четыре участка расположены в казанском селе Константиновка, еще три недалеко от него и один в Казани. Площадь самого большого участка составляет 138 638 кв. м, следует из сообщений, опубликованных на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее сообщалось, что в Казани в Ноксинском лесу — между Большими Клыками и поселком Офицеров — компания «Унистрой» начала строить элитный поселок закрытого типа. Подробнее о новой застройке в лесу читайте в материале «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты