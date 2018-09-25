«Унистрой» выкупил у компании-банкрота восемь земельных участков в Татарстане за 410,2 млн рублей

ООО Специализированный застройщик «СК «Унистройдом» приобрел на торгах восемь земельных участков общей стоимостью 410,2 млн рублей. Имущество ранее принадлежало ООО «Лидер Плюс», которое признали банкротом.

Четыре участка расположены в казанском селе Константиновка, еще три недалеко от него и один в Казани. Площадь самого большого участка составляет 138 638 кв. м, следует из сообщений, опубликованных на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее сообщалось, что в Казани в Ноксинском лесу — между Большими Клыками и поселком Офицеров — компания «Унистрой» начала строить элитный поселок закрытого типа. Подробнее о новой застройке в лесу читайте в материале «Реального времени».