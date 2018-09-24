Россия вошла в число участников третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу

Сборная России вошла в число участников третьего группового раунда чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Италии и Болгарии.

Россияне вышли в следующую стадию турнира, как одна из двух команд с лучшими показателями среди сборных, занявших вторые места в своих группах.



Также в третий раунд пробились победители групп сборные Италии, Бразилии, США, Польши и команда Сербии, которая как и Россия стала лучшей среди занявших вторые места, передает ТАСС.

Матчи третьего раунда пройдут 26, 27, 28 сентября в Турине.



Напомним, что во втором матче российские волейболисты установили рекорд чемпионатов мира. В одном из сетов они позволили соперникам из Туниса набрать всего лишь шесть очков.