За год места в очереди за новыми iPhone подорожали на 200 тысяч рублей

Фото: скриншот

Стоимость места в очереди за новыми моделями iPhone в день старта продаж в России 28 сентября составляет от 100 до 250 тыс. рублей.

Доставка телефона за неделю до начала продаж в России — 21 сентября, в день запуска новинок в США и Европе, — обойдется в 300 тыс. рублей. На следующий день эта услуга обойдется в 200 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Avito.

Напомним, что в прошлом году стоимость мест за iPhone X в очереди варьировалась от 10 до 40 тысяч рублей.