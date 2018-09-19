Кабмин РТ исключил Шишмареву из коллегии Минздрава спустя 7 месяцев после ее смерти

Кабмин РТ вывел из состава коллегии Минздрава РТ экс-замглавы ведомства Елену Шишмареву, которая скончалась в феврале этого года. Постановление было подписано премьер-министром Алексеем Песошиным сегодня, 19 сентября.

Также из состава был выведен бывший министр экономики РТ, а ныне премьер-министр Дагестана Артем Здунов, переехавший в другой регион еще в феврале.

Напомним, 7 февраля этого года замглавы Минздрава РТ нашли мертвой в собственном доме. Женщина проходила подозреваемой в уголовном деле о мошенничестве на 5 млн рублей.



Позже Следком РТ сообщил результаты доследственной проверки по факту инцидента. В итоге в смерти Шишмаревой правоохранители не нашли криминального следа.