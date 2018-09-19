Скончалась первый в СССР мастер спорта по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова

В Екатеринбурге на 83-м году жизни скончалась первый в СССР мастер спорта по художественной гимнастике, заслуженный работник физкультуры Татарстана Лилия Назмутдинова.

По информации Министерства спорта Свердловской области, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится 22 сентября во Дворце игровых видов спорта.

Назмутдинова является 15-кратной чемпионкой СССР, 12-кратной чемпионкой России. Первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии, была призером первенства мира 1965 года в Праге.

Ранее в возрасте 49 лет умерла абсолютная чемпионка Олимпийских игр — 1988 по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Причиной смерти спортсменки могли стать осложнения после пневмонии.

