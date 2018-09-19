Товарооборот Татарстана с Сингапуром вырос в 3 раза, до $140 млн — Минниханов

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в работе 9-го заседания Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня, которое состоялось в Сингапуре.

«Благодаря нашей совместной слаженной работе у Республики Татарстан уже есть положительная динамика во внешнеторговых отношениях с Сингапуром. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Сингапуром вырос более чем в 3 раза и составил более 140 млн долларов США», — отметил президент Татарстана в своем выступлении.

Встреча завершилась подписанием двусторонних документов и совместного заявления по итогам 9-го заседания, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, вчера Минниханов прибыл в Сингапур. Он уже посетил Дом здоровья Kampung Admiralty и ознакомился с деятельностью «Стартап инкубатора».