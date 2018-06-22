Рекламщики «Соды»: «Нас вдохновил успех дизайнера Гоши Рубчинского»
Башкирская содовая компания (БСК) наняла агентство InDaNet для продвижения в соцсетях. Компания решила привлечь интерес молодой аудитории к соде.
Представитель БСК рассказал, что компания решила использовать моду на 1980-е годы и качественные советские вещи.
«Например, нас вдохновил успех дизайнера Гоши Рубчинского», — приводит vc.ru слова представителя БСК.
Исполнительный директор агентства InDaNet Евгения Фролова рассказала, что официальные аккаунты в соцсетях должны дать «Соде» возможность контролировать свое присутствие в соцсетях.
Группы «Соды» запустились только в феврале. Представитель компании заявил, что главной задачей кампании видит создание свежего имиджа и «полезного информационного поля».ТехнологииМедиаПромышленность Башкортостан
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