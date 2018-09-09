В Нижегородской области явка оценивается в 33,8 процента

Избирком Нижегородской области опубликовал свою оценку явки на выборах в регионе. На 18.00 пришли проголосовать за кандидатов в губернаторы только 33,8%.

При этом явка на довыборах депутата Госдумы только 28,48%, а на довыборах депутата регионального заксобрания — 19,77%.

Наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Починковском районе области, передает пресс-служба избирательной комиссии. Там явка достигла показателя в 77,99%. В число лидеров также входят Дивеевский (76,94%), Шарангский (73,79%) и Лукояновский (70,79%) районы области.

Средняя явка по Нижнему Новгороду составляет около 19—20%. В том числе в Автозаводском районе — 20,3%, в Канавинском — 20,6%, в Ленинском — 18,5%. Данные по остальным районам еще не опубликованы.

В Облизбиркоме получили девять жалоб на нарушения. Отмечается, что по сообщениям уже начались проверки.