Защитник Алексей Семенов вернулся в «Салават Юлаев»
Защитник Алексей Семенов пополнил состав ХК «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимцев. Контракт с игроком заключен до конца сезона.
В прошлом году хоккеист выступал за подмосковный «Витязь», принял участие в 37 играх и набрал 12 (6+6) очков. На счету защитника 31 силовой прием и 62 заблокированных броска.
Игровая карьера: «Крылья Советов» (Москва, 1997-98), Sudbury Wolves (OHL, 1998-2000,2000/2001), Hamilton Buldogs (AHL, 1999/2000, 2001/2002), Edmonton Oilers (2002-2004, 2005-2006), СКА (2004/05, 2010-2015), Florida Panthers (2005-2007), «Салават Юлаев» (2006-2007), San Jose Sharks (2007-2009), «Динамо» (Москва, 2009-2010), «Витязь» (Подольск, 2014-2015, 2016-2018), ХК «Сочи» (2015-16).
Статистика в КХЛ: 417 матчей, 77 (17+63) набранных очков, показатель полезности «+77», 674 штрафные минуты, 273 силовых приема, 350 заблокированных броска.
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