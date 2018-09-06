КХЛ и клубы лиги почтят память погибшего 7 лет назад «Локомотива»

7 сентября исполнится семь лет со дня трагедии под Ярославлем, где разбился самолет с игроками и тренерским штабом «Локомотива». В память об этом событии КХЛ и клубы лиги проведут специальную акцию на завтрашних матчах, сообщает официальный сайт КХЛ.

7 сентября 2018 года состоятся шесть матчей чемпионата КХЛ. Все они начнутся с минуты молчания в память о трагедии под Ярославлем. Также перед этими играми будет показан видеоролик, посвященный погибшей семь лет назад команде.

По инициативе КХЛ клубы — хозяева завтрашних матчей («Ак Барс», «Нефтехимик», «Спартак», «Торпедо», ХК «Сочи» и «Йокерит») выделят на трибунах сектор памяти, в котором будут разложены 44 шарфа ярославского клуба — по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Все 12 команд выйдут завтра на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии.

Кроме того, во дворцах, где завтра пройдут матчи, будут оборудованы мемориальные зоны, в которых болельщики смогут возложить цветы и почтить память команды.

Завтрашний Совет директоров КХЛ также начнется с минуты молчания.

Накануне хоккеисты «Салавата Юлаева» возложили цветы на могиле хоккеистов в Ярославле, где 6 сентября сыграют матч чемпионата КХЛ против нынешнего «Локомотива».

