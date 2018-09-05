Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов: «Хотелось бы, чтобы больше народу приходило на матчи»
Автор первой шайбы в матче «Ак Барса» и «Витязя» защитник казанцев Роман Абросимов прокомментировал свою игру, а так же старт сезона для «Ак Барса».— В первую очередь сегодня нужно было больше забивать. Думаю, фактор нашей нереализации моментов сказался на итоговом счете больше всего.
— Получился открытый хоккей. Как прокомментируете?
— «Витязь» — команда, которая способна играть в такой хоккей. Шайба то у тех ворот, то у этих.
— В концовке матча против минского «Динамо», показалось, была паника, которая передалась и на этот матч.…
— Нет, никакой паники с нашей стороны не было. Просто бывают такие матчи.
— Заброшенная шайба придала эмоций?
— Да, конечно, каждый гол вызывает положительные эмоции. Правда, команда проиграла. Надо стремиться и дальше играть результативно. Но самое главное для защитника, все же, оборона.
— Разочаровывает слабая посещаемость в последних домашних матчах?
— Хотелось бы, чтобы больше народу приходило, но если вспомнить, то в прошлом году в начале сезона тоже было не так много зрителей. Ближе к плей-офф начинают уже заполняться трибуны полностью, — приводит слова Абросимова корреспондент «Реального времени».
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