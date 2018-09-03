В «Роскосмосе» заявили, что разработки Маска основаны на советских технологиях

Разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях. Об этом рассказал заместитель гендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев.



«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — цитирует РИА «Новости» Медведева.

Напомним, ранее стало известно, что Россия разработает многоразовую ракету среднего класса в ответ на созданный американской корпорацией SpaceX Илона Маска носитель Falcon 9. Созданная в России ракета будет совершать самостоятельную посадку так же, как Falcon 9. При этом будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов.

