Пользователи Telegram стали чаще удалять посты после изменения политики конфиденциальности

По данным на 28 августа пользователи Telegram на 20% чаще обычного стали удалять посты в мессенджере. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис аналитики TGstat.

«Это может быть связано с риском, вызванным изменением в политике конфиденциальности», — рассказал глава сервиса Юрий Кижикин.

При этом все остальные показатели аудитории не изменились.

Ранее стало известно о принятии новой политики конфиденциальности Telegram. Теперь он будет выдавать IP-адрес и номер телефона спецслужбам в случае, если будет соответствующее решение суда. Дуров заявил, что это способ воспрепятствовать террористам. Однако, как он прокомментировал позже, сотрудничать со спецслужбами в России мессенджер не будет.