В Казани ЖК Savin House открыл офис продаж

В субботу, 18 августа, в Казани состоялось торжественное открытие офиса продаж в жилом комплексе Savin House. Гостей мероприятия встречали приятная музыка, шампанское, национальная выпечка и искренние улыбки сотрудников компании. Самых юных посетителей ждал веселый аниматор и забавные пирожные.

Savin House — жилой комплекс бизнес-класса, который будет расположен в Ново-Савиновском районе, на улице Фатыха Амирхана, рядом с Дворцом единоборств «Ак Барс», в 200 метрах от реки Казанки.

Жилой комплекс состоит из восьми корпусов высотой от 7 до 20 этажей, объединенных закрытой территорией. Одно из главных преимуществ комплекса — панорамные виды на Кремль, реку Казанку и мост «Миллениум». В проекте более 50 европейских планировочных решений площадью от 30 до 230 кв. м. Стоимость квадратного метра в квартирах составляет от 70 до 120 тыс. руб. за квадратный метр, что соответствует жилью уровня бизнес-класса.

Более 200 человек посетили офис продаж в день открытия. К окончанию официального открытия офиса продаж было забронировано более 80 квартир, а запись на консультации составлена практически до конца августа. Некоторые бронировали по несколько квартир — для себя, для детей, для родственников.

«Для нас это первый проект за пределами Московского региона. И мы очень рады, что жилой комплекс, над которым наша компания работала больше года и в который вложена часть нашей души, был так тепло принят в республике», — рассказал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

«Мы применяем индивидуальный подход к каждому покупателю. Мы всегда рады видеть гостей в нашем офисе продаж, но настоятельно рекомендуем предварительно записаться на индивидуальную презентацию, на которой менеджеры расскажут о нашем проекте, ответят на все вопросы и подберут для вас «квартиру мечты», — пояснил Анатолий Баталин.



Застройщик: ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://savinhouse.ru/progress

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