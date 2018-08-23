В СРО «ППСО» назвали происками конкурентов свое исключение из реестра

Фото: скриншот с оф. сайта СРО "ППСО"

СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» («ППСО») вернули в государственный реестр саморегулируемых организаций. Сведения восстановили на основании приказа Ростехнадзора от 20 августа. Напомним, «ППСО» исключили из реестра 4 июля, обвинив в нарушении закона. По заявлению надзорной службы, организация держала членские взносы не на спецсчете в банке, а прокручивала в инвестфонде. В самом СРО исключение назвали незаконным и убедили в этом суд:

«В июне 2018 года Ростехнадзором в отношении СРО Ассоциации «ППСО» была проведена внеплановая проверка деятельности, по результатам которой было выдано Предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 20.08.2018. Однако, в нарушение требований законодательства Российской Федерации в период действия Предписания, сведения о СРО Ассоциация «ППСО» были исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций», — говорится в ответе юридической службы СРО.

В итоге «ППСО» обратился в Арбитражный суд Москвы, убедив принять обеспечительные меры и приостановить действие приказа об исключении. 16 июля иск удовлетворили, а Ростехнадзор обязали вернуть сведения в реестр. Однако надзорная служба исполнила решение суда не немедленно, а «в нарушение действующего законодательства» спустя больше месяца — лишь 20 августа.

СРО обжаловало требования Ростехнадзора в татарстанском арбитраже, одновременно подав ходатайство о принятии обеспечительных мер и приостановлении действия предписания. Суд удовлетворил иск 17 августа. Таким образом, все допуски к работам у «ППСО» являются действительными, настаивают юристы СРО.

«Напомним, что в разгар строительного сезона против «ППСО» была развернута настоящая информационная война. Используя недостоверную информацию, представители других СРО предлагали перейти в их организацию за два часа, нарушая принятые законом регламенты, лишь предъявив оплаченные счета и заявление, без проверки уставных документов. Сообщения от конкурирующих организаций были рассчитаны посеять панику, и были сформулированы так, чтобы члены «ППСО» совершали действия быстро, не задумываясь. Некоторые так и делали. В итоге, компании, поддавшиеся панике и вышедшие из состава «ППСО», фактически лишились ранее уплаченных взносов, поскольку выход совершен добровольно, а закон в этом случае возврата средств не предполагает. Кроме того, в случае их выхода из СРО Ассоциация «ППСО», в соответствии с ГрК РФ данные члены не могут быть приняты в другое СРО в течение года», — поясняют в «ППСО».

— Переманивание идет по той же схеме, что и в других регионах — от аналогичных действий одной из организаций пострадали региональные СРО из Оренбурга и Урала, — заявил гендиректор СРО «ППСО» Алексей Ханнанов.

В «ППСО» связывают ситуацию с происками конкурентов из других СРО, которые «хотят «зайти» в Республику Татарстан и «выдавить» одно из крупнейших СРО региона». К сожалению, такие действия ухудшают экономический климат в Татарстане и создают препятствия для добросовестных компаний, посетовали в руководстве организации.