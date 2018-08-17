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Роскомнадзор до конца года решит вопрос блокировки Facebook

14:31, 17.08.2018
Роскомнадзор до конца года решит вопрос блокировки Facebook
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор в течение года проверит, как Facebook выполняет требования российского законодательства о защите персональных данных. При нарушениях компанию Марка Цукерберга ждет блокировка. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации (а они уже значительно опаздывают по срокам) и соблюдение иных законов», — цитируют «Известия» Жарова.

Отмечается, что в случае невыполнения требований, а также если Россию не проинформируют о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке.

По его словам, раз в полгода представители ведомства встречаются с представителями Facebook, поэтому они осведомлены о последствиях невыполнения требований российской стороны.

Ранее РКН уже планировал проверить компанию.

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