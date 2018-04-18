Роскомнадзор пообещал проверить Facebook до конца 2018 года

Роскомнадзор до конца 2018 года проверит компанию Facebook. Если она не локализует данные российских пользователей на территории России, ведомство поднимет вопрос о блокировке социальной сети.



«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — цитируют «Известия» главу ведомства Александра Жарова.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — добавил он.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ.



Претензии к Facebook у РКН появились в конце 2017 года. Ведомство заявило, что если Facebook не локализует данные в России, в 2018 году соцсеть могут заблокировать. Позже администрация Facebook согласилась перенести серверы с персональными данными россиян на территорию РФ.

Похожие претензии у Роскомнадзора появились и к Twitter.