АС РТ ввел процедуру наблюдения в связанный с обанкроченной «Фоникой Гипс» «Аксолит»

Арбитражный суд РТ признал заявление Федеральной налоговой службы РФ обоснованным и ввел в отношении ООО «Аксолит» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Наиля Дашкина.

Отметим, что ООО «Гипсодобывающая компания», 95% которой принадлежат Эмилю Садыкову (владельцу «Аксолита»), является учредителем в ООО «Фоника Гипс». Это следует из данных, опубликованных на сайте проверки контрагентов.

Компания занималась реализацией цемента и гипса.

Напомним, конкурсный управляющий «Фоники» ранее выставил на торги комплекс предприятий за 3 млрд рублей. При этом ГЖФ РТ уже предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.