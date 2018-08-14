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АС РТ ввел процедуру наблюдения в связанный с обанкроченной «Фоникой Гипс» «Аксолит»

13:52, 14.08.2018
АС РТ ввел процедуру наблюдения в связанный с обанкроченной «Фоникой Гипс» «Аксолит»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд РТ признал заявление Федеральной налоговой службы РФ обоснованным и ввел в отношении ООО «Аксолит» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Наиля Дашкина.

Отметим, что ООО «Гипсодобывающая компания», 95% которой принадлежат Эмилю Садыкову (владельцу «Аксолита»), является учредителем в ООО «Фоника Гипс». Это следует из данных, опубликованных на сайте проверки контрагентов.

Компания занималась реализацией цемента и гипса.

Напомним, конкурсный управляющий «Фоники» ранее выставил на торги комплекс предприятий за 3 млрд рублей. При этом ГЖФ РТ уже предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

ПроисшествияПромышленность Татарстан
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