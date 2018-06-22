КАМАЗ в 2019 году начнет создание новых беспилотных электробусов

КАМАЗ в 2019 году планирует начать разработку нового 12-местного беспилотного электробуса. Об этом рассказал заместитель директора по развитию и инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Фирдаус Кабиров.



По словам Кабирова, беспилотник, который представили в Казани 12 июня, является прототипом «А», а следующий будет «В», и приступят к нему уже в 2019 году, передает ТАСС.

Кабиров также отметил, что прототип «А» сейчас курсирует от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» в дни матчей чемпионата мира по футболу. В день беспилотник перевозит до 500 человек, особенный интерес к нему проявляют иностранные болельщики.

