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КАМАЗ в 2019 году начнет создание новых беспилотных электробусов

14:52, 22.06.2018
КАМАЗ в 2019 году начнет создание новых беспилотных электробусов
Фото: president.tatar.ru

КАМАЗ в 2019 году планирует начать разработку нового 12-местного беспилотного электробуса. Об этом рассказал заместитель директора по развитию и инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Фирдаус Кабиров.

По словам Кабирова, беспилотник, который представили в Казани 12 июня, является прототипом «А», а следующий будет «В», и приступят к нему уже в 2019 году, передает ТАСС.

Кабиров также отметил, что прототип «А» сейчас курсирует от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» в дни матчей чемпионата мира по футболу. В день беспилотник перевозит до 500 человек, особенный интерес к нему проявляют иностранные болельщики.

Технологии Татарстан
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