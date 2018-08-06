Сергей Рыжиков о своем переходе в «Крылья»: «Уверен, что казанские болельщики меня поймут»

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал «Реальному времени» свой переход в самарские «Крылья Советов».

— Хочу поблагодарить спортивного директора «Крыльев» Шикунова. После того, как он связался с моим агентом, мы прилетели в Самару. Побеседовали с Александром Юрьевичем, он объяснил, в какой роли видит меня в команде. Благодаря ему мой приезд и подписание контракта прошли очень быстро и комфортно.

— После прощального матча с «Рубином» фанат подарил вам шарф и сказал: «Только в «Крылья Советов» не переходите». Вы ответили: «Хорошо-хорошо» — и вдруг… Что можете сказать «рубиновым» болельщикам?

— Ну что можно сказать? Я от них плохого слова не услышал, казанские болельщики писали мне и желали удачи. Думаю, такова футбольная жизнь. Я не первый и не последний, кто переходил из стана «Рубина» в Самару или в обратном направлении. Уверен, что казанские болельщики меня поймут и также будут переживать за меня и желать удачи в играх за Самару. И конечно, хочу от всего сердца сказать им спасибо. Они всегда поддерживали меня. Мне их будет не хватать, — сказал Рыжиков корреспонденту «Реального времени».

Напомним, ранее Сергей Рыжиков подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов».