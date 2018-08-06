Прибыль удмуртского агрохолдинга «Комос Групп» упала на 50%, до 73,4 млн рублей
По итогам 2017 года чистая прибыль ООО «Комос Групп» составила 73,4 млн рублей. По сравнению с показателями предыдущего года она упала на 50%.
При этом выручка удмуртского агрохолдинга снизилась на 12,6%, пишет «Интерфакс». В прошлом году она составила 11,84 млрд рублей.
Себестоимость продаж сократилась с 12 до 10,43 млрд рублей.
Согласно бухгалтерской отчетности, кредиторская задолженность компании в 2017 году снизилась с 1,86 до 1,56 млрд рублей. В то же время кредиторская задолженность выросла с 4,03 до 4,86 млрд рублей.
Напомним, что «Комос Групп» управляет сельхозпредприятиями в Удмуртии. Татарстане и Башкирии. Холдинг приобрел Казанский молочный комбинат и птицефабрику «Лаишевская».
Совладельцы «Комос Групп» Андрей Шутов и Андрей Осколков заняли 15-е и 16-е места в рейтинге элит Удмуртии от «Реального времени».
Стоит отметить, что власти республики планируют избавиться от «слабых» сельхозпредприятий. Правительство УР будет оказывать поддержку наиболее эффективным.ПромышленностьАгропром Удмуртия
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